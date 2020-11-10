Фигуристы Скопцова и Алешин выиграли этап Кубка России в танцах на льду

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Дуэт Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина стал победителем четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию в танцах на льду. Соревнования проходят в Казани.

Их результат в сумме за два танца составил 199,56 балла (79,36 за ритм-танец + 120,20 за произвольный). Второе место заняли Светлана Лизунова и Александр Вахнов (165,71; 63,95 + 101,76), третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко (146,42; 57,69 + 88,73).

Позднее во вторник спортивные пары выступят с короткой программой.