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Фигурное катание

Фигуристы Скопцова и Алешин выиграли этап Кубка России в танцах на льду

Второе место заняли Светлана Лизунова и Александр Вахнов, третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко
Кирилл Алешин и Анастасия Скопцова Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Кирилл Алешин и Анастасия Скопцова
© Гавриил Григоров/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Дуэт Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина стал победителем четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию в танцах на льду. Соревнования проходят в Казани.

Их результат в сумме за два танца составил 199,56 балла (79,36 за ритм-танец + 120,20 за произвольный). Второе место заняли Светлана Лизунова и Александр Вахнов (165,71; 63,95 + 101,76), третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко (146,42; 57,69 + 88,73).

Позднее во вторник спортивные пары выступят с короткой программой.

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