Фигуристы Скопцова и Алешин заявили, что серьезно готовятся к московскому этапу Гран-при

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Победители этапа Кубка России в Казани в танцах на льду Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин очень серьезно готовятся к московскому этапу серии Гран-при, который пройдет 20-22 ноября. Об этом спортсмены сообщили журналистам.

Этап Кубка России в Казани стал для спортсменов первым стартом с сезоне, до этого они выступали лишь на сентябрьских контрольных прокатах сборной.

"Мы очень довольны прокатом, но нам есть над чем работать. В целом это очень хорошее начало - мы многое поменяли в двух программах, добавили за счет некоторых изменений в произвольном танце скорости, много работали над эмоциональной частью, не только над техникой, над которой мы всегда много работаем, - рассказала Скопцова. - Следующим стартом у нас будет Гран-при, мы серьезно настроены на этот старт".

Фигуристы отметили, что сегодня все спортсмены переживают непростое время. "Жаль, что сюда не все приехали, но мы живем в нелегкий период для всех, и для спортсменов", - отметил Алешин.

"Мы сдаем тесты на ковид раз в пять дней. Но бывает и так - чувствует человек себя хорошо, и вдруг тебе приходит положительный результат. Просидеть две недели без льда - это действительно страшно для спортсменов", - отметила Скопцова.