"Спартак" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 10 ноября. Московский "Спартак" сыграет со столичным "Динамо" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Москве.

Встреча состоится на стадионе бело-голубых "ВТБ-Арена".

Также в 1/8 финала московский "Локомотив" на своем поле сыграет с "Тамбовом", "Краснодар" примет "Сочи", санкт-петербургский "Зенит" - тульский "Арсенал", московский ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Ростов" - грозненский "Ахмат", "Уфа" - екатеринбургский "Урал", подмосковные "Химки" - самарские "Крылья Советов".

Матчи 1/8 финала пройдут 20-21 февраля. Начиная с этой стадии встречи пройдут в формате одноматчевого противостояния. Финал Кубка России запланирован на 12 мая.