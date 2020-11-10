Создатель и легенда отечественного парного фигурного катания. Умер тренер Игорь Москвин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин скончался во вторник после тяжелой болезни. Специалисту был 91 год.
История Игоря Москвина не поместится ни в один фильм - военное детство, ранняя смерть отца, работа стеклодувом на заводе, и это только за первые 16 лет жизни. После войны друзья семьи подарили Москвину простые коньки-снегурки, которые нужно было привязывать веревками к валенкам. Москвин придумал свой способ - прикрутил коньки к ботинкам и записался в секцию фигурного катания в Ленинградском дворце пионеров.
В 1947 году Москвин выиграл чемпионат Ленинграда, ту победу своими глазами увидел первый российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Николай Панин-Коломенкин. Встреча с ним еще сыграет свою роль в судьбе молодого спортсмена. Одиночнику Москвину предложили попробовать заняться парным катанием, и всего через несколько лет в паре с Майей Беленькой он выиграл чемпионат страны. Параллельно с этим Москвин учился в школе тренеров, много общался с Паниным-Коломенкиным, который делился с ним знаниями и секретами тренировок.
Постепенно Москвин перешел от соревновательной деятельности к тренировочной. В 1964 году он впервые в истории привел к олимпийскому золоту советскую пару - Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, на церемонии закрытия тех Игр Москвин был знаменосцем сборной СССР. Также молодой специалист занимался и со спортсменами-одиночниками, в том числе с Тамарой Братусь, которая под его руководством пять раз выиграла чемпионат страны. Позднее она перешла в парное катание, где вместе с Алексеем Мишиным завоевала серебряные медали чемпионатов мира и Европы. В 1964 году Москвин и Братусь поженились, спортсменка взяла фамилию мужа.
Среди учеников Москвина - чемпион Европы Игорь Бобрин, бронзовый призер европейского первенства Юрий Овчинников, четырехкратный серебряный призер чемпионатов Европы Владимир Котин и многие-многие другие. Но помочь советом, подсказать и приободрить он мог любого спортсмена.
"Был период, когда я сам еще был спортсменом сборной, много общался с Игорем Борисовичем, он подсказывал мне много полезных вещей, - рассказал ТАСС глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. - Тогда не было видеомагнитофонов, можно было снимать выступления и тренировки только на любительскую кинокамеру. И Москвин как раз занимался такими съемками, а потом делился со мной своими хитростями, секретами. Мы дружили, и я очень гордился этой дружбой".
Отец парного катания
Последние годы Москвин работал вместе с женой, занимался с ее учениками. Его уход из жизни стал невосполнимой утратой для мира российского фигурного катания. Для многих представителей этого вида спорта Москвин являлся легендой.
"Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с уходом из жизни легендарного тренера Игоря Борисовича Москвина, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Всю свою жизнь он посвятил фигурному катанию, столь любимому в нашей стране виду спорта, и внес огромный вклад в его развитие. Это был неповторимый мастер своего дела, обладавший настоящим педагогическим талантом, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов".
Воспитанник Москвина Алексей Мишин назвал специалиста создателем фигурного катания Санкт-Петербурга и всей страны. "Это человек с мировым именем, человек, сделавший свой вклад в развитие нашего вида спорта. Мы все ему благодарны, и в первую очередь я - его ученик, благодаря ему я стал спортсменом, тренером и человеком", - сказал Мишин, который сейчас является одним из ведущих российских тренеров.
Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев считает Москвина своим отцом в фигурном катании. "Это человек, который научил меня всему тому, что я использовал для достижения наилучших результатов, - сказал Васильев. - Он был наставником и в спорте, и в жизни, жизнь его была интересной, насыщенной, не только в фигурном катании. Как отец, как муж он прожил долгую и счастливую жизнь".
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"Это наш учитель, мы все у него учились, он был великим тренером, - сказала ТАСС заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова. - Он работал с Людмилой Белоусовой, Олегом Протопоповым, которыми восхищался и восхищается весь мир. Он придумал направление работы, воспитал целую плеяду мальчиков - Юрий Овчинников, Игорь Бобрин, еще несколько человек. Это штучный человек, такого уже не будет".
Тамара Москвина в настоящее время находится в Казани, где проходит этап Кубка России, на котором выступают ее ученики - спортивные пары Анастасия Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов. "Рядом со мной наша молодежь, поддерживают меня. Я завтра буду в Санкт-Петербурге", - сказала Москвина, добавив, что в связи с определенными обстоятельствами церемонии прощания со специалистом не будет.