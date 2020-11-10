Российские гимнасты, вернувшиеся в Москву с турнира в Японии, прошли тестирование на ковид

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Все российские участники международного турнира по спортивной гимнастике в Японии, которые находились в условиях строгой изоляции, по возвращению в Москву вынуждены были пройти тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

8 ноября в Токио прошел международный турнир по спортивной гимнастике, в котором принимали участие по восемь спортсменов (четыре мужчины и женщины) из Японии, России, Китая и США. Российская делегация добиралась до Токио (а затем обратно до Москвы) на специально выделенном самолете, в токийском отеле для россиян был выделен отдельный этаж. Участники турнира проходили ежедневное тестирование на коронавирус и не имели возможности общаться с посторонними.

"Вчера наша команда вернулась домой, все здоровы, - заметила Родионенко. - Во "Внуково" все прошли тестирование на коронавирус, несмотря на то, что находились в Японии в условиях строжайшей изоляции. Тренеры и девушки-спортсменки отправились после этого прямиком на базу, где снова прошли тестирование. Ребятам дали возможность побыть немного дома, они приедут на "Озеро Круглое" 15 ноября".

На турнире в Японии выступали Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин, Артур Далалоян и Алексей Ростов, а также Елена Герасимова, Александра Щеколдина, Ангелина Мельникова и Яна Ворона.

"Тренировочный сбор на базе продлится до 14 декабря. По его окончании мы, возможно, проведем на "Озере Круглом" своего рода турнир, на котором дадим возможность выступить всем сильнейшим. Особенно это соревнование будет важно тем, кто был лишен возможности в этом году выступать на соревнованиях из-за пандемии коронавируса", - добавила Родионенко.

Следующим международным стартом для российских гимнастов должен стать предолимпийский чемпионат Европы, который пройдет в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля 2021 года. Декабрьское европейское первенство в Турции сборная России пропустит из-за пандемии коронавируса.