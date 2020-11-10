Загитова примет участие в показательных выступлениях на этапе Гран-при в Москве

ТАСС, 10 ноября. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и Камила Валиева примут участие в показательных выступлениях на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщается на портале "Яндекс.Афиша", который занимается распространением билетов на мероприятие.

Этап Гран-при пройдет в Москве на арене "Мегаспорт" с 20 по 22 ноября. Показательные выступления запланированы на последний день мероприятия, в них также примут участие победители и призеры этапа.

Загитовой 18 лет, она приостановила карьеру в декабре 2019 года. Помимо золотой медали Олимпийских игр 2018 года в личном турнире, Загитова является серебряным призером Игр в командных соревнованиях. В ее активе также золотые медали чемпионатов мира и Европы и победа в финале Гран-при.

Валиевой 14 лет, она является действующей чемпионкой России и мира среди юниоров. Валиева и Загитова занимаются в группе Этери Тутберидзе.