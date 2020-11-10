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Футбол в Италии

СМИ: прокуратура Италии изъяла 95 тестов на коронавирус футбольного клуба "Лацио"

Итальянский клуб является соперником российского "Зенита" на групповом этапе Лиге чемпионов
Футболисты "Лацио" AP Photo/Riccardo de Luca
Описание
Футболисты "Лацио"
© AP Photo/Riccardo de Luca

ТАСС, 10 ноября. Федеральная прокуратура Италии изъяла 95 тестов на коронавирус игроков итальянского футбольного клуба "Лацио" из лаборатории Futura Diagnostica в Авеллино, чтобы проверить правильность ее работы. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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Руководитель лаборатории Иво Пульчини в настоящий момент является подозреваемым в фальсификации медицинских документов. Прокуратура настаивает на том, чтобы результаты были перепроверены в лаборатории Moscati, также расположенной в Авеллино. Эта проверка станет третьей. Вторая проходила в Риме и показала, что отрицательные результаты тестов футболистов "Лацио" Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракошы оказались положительными.

3 ноября La Gazzetta dello Sport сообщила, что Итальянская федерация футбола (FIGC) открыла расследование в отношении "Лацио" в связи с участием Иммобиле, Лейвы и Стракоши в командной тренировке перед гостевым матчем Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом", который прошел 4 ноября.

"Лацио" и "Зенит" выступают в группе F Лиги чемпионов. После третьего тура итальянская команда занимает второе место из четырех, набрав пять очков. "Зенит" находится на последней позиции с одним набранным очком.

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