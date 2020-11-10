Столичные клубы РПЛ будут согласовывать с властями количество зрителей перед каждым туром

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Столичные клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут согласовывать с Департаментом спорта Москвы количество зрителей на домашние матчи перед каждым туром первенства. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Решения властей будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры. О порядке и сроках согласования Департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательном согласовании с Департаментом спорта Москвы количества зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях. Действие указа продлится до 15 января.