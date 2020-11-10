Место проведения финала Кубка России по футболу определится в декабре

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Место проведения финала Бетсити - Кубка России сезона-2020/21 будет определено на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) в декабре. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

В текущем сезоне Кубок России проходит в новом формате. В элитном раунде 30 команд (по 10 из высшего, первого и второго дивизионов) были разделены на 10 групп по три команды. Победители групп вышли в 1/8 финала, еще шесть команд, которые по итогам прошлого сезона чемпионата России пробились в еврокубки, получили прямые путевки в 1/8 финала.

"С местом проведения финала Кубка России, который пройдет 12 мая, мы определимся на исполкоме в декабре, - сказал Алаев. - Сейчас к нам поступают заявки от регионов. Но я надеюсь, что мы еще увидим финал кубка в "Лужниках".

"Матчи 1/8 финала пройдут 20-21 февраля. Думаю, в этот раз все остались довольны жребием. Клубам он удобен логистически. Самое главное, чтобы поля были соответствующего качества, но у агрономов клубов премьер-лиги достаточно опыта, чтобы подготовить газон в конце зимы", - добавил он.