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Мировой футбол

Рекордсмен по количеству забитых голов среди вратарей Рожерио Сени возглавил "Фламенго"

Контракт рассчитан до конца 2021 года
Рожерио Сени AP Photo/Andre Penner
Описание
Рожерио Сени
© AP Photo/Andre Penner

ТАСС, 10 ноября. Чемпион мира 2002 года Рожерио Сени назначен главным тренером бразильского футбольного клуба "Фламенго". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сени сменил на этом посту испанца Доменека Торрена. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца 2021 года. Следующий матч с новым тренером "Фламенго" проведет в рамках четвертьфинала Кубка Бразилии против "Сан-Паулу", за который Сени выступал с 1992 по 2015 год.

Ранее Сени возглавлял "Форталезу", вместе с которой выиграл серию B чемпионата Бразилии.

Сени на протяжении всей карьеры выступал за "Сан-Паулу". В декабре 2015 года завершил карьеру игрока, после чего возглавлял "Крузейро", но был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. Официально признан Международной федерацией футбола вратарем, забившим больше всех мячей в истории среди голкиперов (131 гол).

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