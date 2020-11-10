Рекордсмен по количеству забитых голов среди вратарей Рожерио Сени возглавил "Фламенго"

ТАСС, 10 ноября. Чемпион мира 2002 года Рожерио Сени назначен главным тренером бразильского футбольного клуба "Фламенго". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сени сменил на этом посту испанца Доменека Торрена. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца 2021 года. Следующий матч с новым тренером "Фламенго" проведет в рамках четвертьфинала Кубка Бразилии против "Сан-Паулу", за который Сени выступал с 1992 по 2015 год.

Ранее Сени возглавлял "Форталезу", вместе с которой выиграл серию B чемпионата Бразилии.

Сени на протяжении всей карьеры выступал за "Сан-Паулу". В декабре 2015 года завершил карьеру игрока, после чего возглавлял "Крузейро", но был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. Официально признан Международной федерацией футбола вратарем, забившим больше всех мячей в истории среди голкиперов (131 гол).