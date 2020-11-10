Поветкина выписали из больницы после лечения от коронавируса

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин выписан из московской больницы, куда он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в команде боксера.

"Александр выписан из больницы", - сказал собеседник агентства.

Поветкин был госпитализирован 3 ноября. Из-за болезни перенесли его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября.Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, бой прошел 23 августа в Великобритании.

41-летний Поветкин выступает в тяжелой весовой категории, является заслуженным мастером спорта России, чемпионом Олимпийских игр (2004), чемпионом мира (2003) и двукратным чемпионом Европы (2002, 2004).