Футболист "Вулверхэмптона" Килман готов играть за сборную России

ТАСС, 10 ноября. Игрок английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман сообщил, что готов выступать за сборную России. Комментарий игрока приводит BBC.

"Когда я был младше, иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники моей мамы. Близкие со стороны отца переехали в Нью-Йорк, поэтому я не слишком хорошо говорю на русском, но я все еще помню что-то", - сказал Килман.

На данный момент опыт выступления за сборную России имеют пять натурализованных игроков: вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме (провел 13 матчей, имеет гражданство Бразилии), защитник ЦСКА Марио Фернандес (25 матчей, Бразилия), нападающий "Краснодара" Ари (2 матча, Бразилия), защитники московского "Динамо" Роман Нойштедтер (13 матчей, Германия) и Константин Рауш (9 матчей, Германия).

23-летний Килман является уроженцем Лондона, выступает за "Вулверхэмптон" с августа 2018 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей, не отметившись голами. С 2015 по 2018 год Килман выступал за сборную Англии по футзалу.