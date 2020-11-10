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Сборные по футболу

Безуглов: медицинский штаб создал "пузырь" на базе сборной России по футболу

В Новогорске ужесточили меры по профилактике распространения коронавируса
Врач сборной России Эдуард Безуглов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Врач сборной России Эдуард Безуглов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Медицинский штаб сборной России по футболу максимально ужесточил меры по профилактике коронавируса на сборе в подмосковном Новогорске. Об этом журналистам рассказал врач команды Эдуард Безуглов.

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Россияне готовятся на учебно-тренировочной базе в Новогорске перед матчами с командами Молдавии, Сербии и Турции.

"Корректировки по сравнению с предыдущими сборами в сентябре и октябре есть, поскольку осенью всегда традиционно пик заражения вирусными инфекциями. Осторожность присутствует, мы ужесточили меры, минимизировали выезды за территорию базы, контакты между проживающими на базе, создали своеобразный "пузырь", - сказал Безуглов.

"Сейчас все жестче. Тестирования и раньше проводились регулярно, а сейчас - практически ежедневно. Пока все хорошо, проблем никаких нет. Концентрацию будем соблюдать до конца, у нас три выезда и перелета, это накладывает отпечаток. Думаю, что с помощью дисциплины все это можем решить", - добавил он.

12 ноября сборная России проведет товарищескую игру против команды Молдавии. 15 и 18 ноября сыграет на групповом этапе Лиги наций со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.

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