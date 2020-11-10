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Кризис в российской легкой атлетике

Хамовнический суд 23 ноября рассмотрит иск лишенной тренерской лицензии Поповой к ВФЛА

Бюро президиума ВФЛА 10 июня приняло решение лишить Попову тренерской лицензии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы намерен 23 ноября провести судебное заседание по иску тренера Елены Поповой к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в суде.

Бюро президиума ВФЛА 10 июня приняло решение лишить Попову тренерской лицензии. Основанием для такого решения стало наличие у этого специалиста более одного дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил спортсмена на протяжении последних двух лет. Попова, не согласившись с этим вердиктом, в конце августа обратилась в суд с иском к ВФЛА.

"Судебное заседание по иску Елены Поповой к Всероссийской федерации легкой атлетики запланировано на 23 ноября", - сообщил собеседник ТАСС.

Попова являлась тренером бегунов Андрея Белоконя (дисквалифицирован на два года с 31.07.2018) и Валентины Галимовой (отстранена от спорта с 14.08.2019 по 13.08.2023).

Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензии, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований.

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Кризис в российской легкой атлетике
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