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Бокс

Рябинский: боксер Чисора заменит Поветкина в поединке против Уайта

Российский боксер снялся с боя из-за коронавируса
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Британский боксер Дерек Чисора заменит россиянина Александра Поветкина в поединке против Диллиана Уайта. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Ранее Поветкин переболел коронавирусом. Во вторник стало известно, что боксера выписали из больницы.

"Насколько я знаю, Уайт будет боксировать 21 ноября: у него будет бой с Чисорой", - сказал Рябинский.

Бой Поветкин - Уайт должен был пройти в Великобритании.

Чисора 1 ноября проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей.

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