Поветкин возобновит тренировки через три недели

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, выписанный из больницы после лечения от коронавируса, через три недели возобновит тренировки. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский.

Поветкин был госпитализирован 3 ноября. Из-за болезни перенесли его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября.

"Врачи оценивают состояние Саши как стабильное, поэтому перевели его на домашнее лечение. Сам он чувствует себя хорошо. Впереди период восстановления. Недели через три Саша вернется к тренировкам. Но, конечно, на физические нагрузки должны дать добро врачи", - сказал Рябинский.