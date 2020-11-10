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Бокс

Рябинский: дата реванша Поветкин - Уайт не определена

Ранее российский боксер заразился коронавирусом, из-за чего не сможет провести бой в ноябре
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дата реванша между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом не определена. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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Ранее Поветкин переболел коронавирусом. Во вторник стало известно, что боксера выписали из больницы. Его бой против Уайта не состоится в срок в ноябре.

Промоутер британского боксера Эдди Хирн сообщал, что бой может пройти 30 января.

"Конкретная дата боя с Уайтом еще не определена, предлагаю вернуться к этому вопросу позднее", - сказал Рябинский.

В первом поединке в августе россиянин нокаутировал британца.

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