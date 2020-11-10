Рябинский: дата реванша Поветкин - Уайт не определена

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дата реванша между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом не определена. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Ранее Поветкин переболел коронавирусом. Во вторник стало известно, что боксера выписали из больницы. Его бой против Уайта не состоится в срок в ноябре.
Промоутер британского боксера Эдди Хирн сообщал, что бой может пройти 30 января.
"Конкретная дата боя с Уайтом еще не определена, предлагаю вернуться к этому вопросу позднее", - сказал Рябинский.
В первом поединке в августе россиянин нокаутировал британца.