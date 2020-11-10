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Фигурное катание

Плющенко назвал большой утратой смерть тренера Москвина

О смерти Москвина на 92-м году жизни после тяжелой болезни стало известно во вторник
Евгений Плющенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал большой трагедией и утратой кончину тренера Игоря Москвина. Об этом Плющенко сообщил ТАСС.

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О смерти Москвина на 92-м году жизни после тяжелой болезни стало известно во вторник.

"Большая трагедия, большая утрата, - сказал Плющенко. - Игорь Борисович был великим специалистом, величайшим человеком, нам его, конечно, будет не хватать".

Москвин выступал в паре с Майей Беленькой и трижды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1954). Он начал тренерскую работу сразу после окончания спортивной карьеры. Москвин тренировал таких спортсменов, как Игорь Бобрин (чемпион Европы), Людмила Белоусова и Олег Протопопов (двукратные олимпийские чемпионы в парном катании), Тамара Москвина и Алексей Мишин (призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании, сейчас - тренеры), Марина Ельцова и Андрей Бушков (чемпионы мира в парном катании), Лариса Селезнева и Олег Макаров (бронзовые призеры Олимпийских игр).

Теги
Фигурное катание
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