Бывший пресс-атташе ФК "Спартак" Трахтенберг госпитализирован с пневмонией

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший директор департамента по связям с общественностью столичного футбольного клуба "Спартак" Леонид Трахтенберг госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее одно из объединений болельщиков "Спартака" в Twitter сообщило о том, что Трахтенберг был госпитализирован с коронавирусом. На данный момент он занимает в "Спартаке" должность консультанта департамента по связям с общественностью.

"Насколько известно, коронавирус у него не подтвердился. Говорится о двусторонней пневмонии", - сообщил источник.

Трахтенберг занимал пост директора департамента с июля 2016 года по март 2019-го. Ранее он работал пресс-атташе сборной СССР по хоккею, пресс-атташе сборной России по футболу и "Спартака", а также "Ростова". Является одним из основателей в 1991 году газеты "Спорт-Экспресс", в которой работал на протяжении долгого времени. Обладатель премии Российской футбольной премьер-лиги "За преданность российскому футболу" (2012).