Председатель Футбольной ассоциации Англии покинул пост из-за конфликта на расовой почве

ТАСС, 10 ноября. Председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покинул занимаемую должность из-за конфликта на расовой почве. Об этом сообщает пресс-служба FA.

Ранее Кларк во время речи о расизме в футболе использовал словосочетание "цветные футболисты", что вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Позднее Кларк принес извинения за свои слова.

"Мои неприемлемые слова перед парламентом негативно сказались на нашей игре, на тех, кто ее смотрит, кто играет, судит и руководит. Я глубоко опечален тем, что обидел эти различные общины в футболе", - сказал Кларк.

Временным председателем FA назначен Питер Маккормик.

Кларку 63 года, с 2019 года он является вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА). На посту председателя FA Кларк работал с 2016 года, а в период с 1999 по 2002 год был директором футбольного клуба "Лестер".