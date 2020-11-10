Чемпионат мира по борьбе пройдет в Белграде в формате индивидуального Кубка мира

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение сменить формат чемпионата мира по спортивной борьбе в Белграде на индивидуальный Кубок мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.

Заседание бюро UWW с участием президента организации серба Ненада Лаловича прошло во вторник в формате онлайн. Турнир пройдет с 12 по 20 декабря.

"Мы проведем индивидуальный Кубок мира, сроки турнира те же, страна та же. Много стран отказались, это повлияло - недостаточно стран-участниц. Главным условием для проведения чемпионата мира было участие определенного количества стран, выступавших на прошлогоднем чемпионате мира, но отказались Океания, страны Латинской Америки, большое количество стран, где коммуникации закрыты", - сказал Мамиашвили.