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Футбол в России

У бывшего пресс-атташе футбольного клуба "Спартак" Трахтенберга диагностировали ковид

Он занимал пост директора департамента с 2016 по 2019 год
Леонид Трахтенберг Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Леонид Трахтенберг
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 ноября. Бывший пресс-атташе московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Трахтенберг госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"У легендарного Леонида Трахтенберга диагностирован коронавирус, он госпитализирован. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский эфир", - говорится в сообщении.

Трахтенбергу 72 года, он занимал пост директора департамента с июля 2016 года по март 2019-го. Ранее он работал пресс-атташе сборной СССР по хоккею, пресс-атташе сборной России по футболу и "Спартака", а также "Ростова". Является одним из основателей в 1991 году газеты "Спорт-Экспресс", в которой работал на протяжении долгого времени. Обладатель премии Российской футбольной премьер-лиги "За преданность российскому футболу" (2012).

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