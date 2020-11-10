Участниками движения комплекса ГТО в России стали 13,6 млн человек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Динамику прироста участников движения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" удалось сохранить, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, на данный момент к движению ГТО присоединились суммарно 13,6 млн человек. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Во вторник в Министерстве спорта РФ прошло заседание координационной комиссии по реализации комплекса ГТО. В состав совещательного органа вошли руководители департаментов Минспорта, представители федеральных органов исполнительной власти и общероссийских спортивных организаций.

"С учетом эпидемии продуктивно удалось поработать лишь в первом квартале 2020 года, далее начался процесс приостановления на всей территории страны деятельности физкультурно-спортивных организаций, включая центры тестирования, - рассказал генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов. - Однако динамику прироста участников движения ГТО, хоть и почти в два раза меньше, все же удалось сохранить. На данный момент к движению ГТО присоединились суммарно 13,6 млн человек, среди них 122 694 человека - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья".

"Наша главная задача - заинтересовать еще большее количество россиян вести активный и здоровый образ жизни, выполняя нормативы ГТО, - отметил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов. - Благодаря разработанному комплексу мер нужно постараться нагнать в 2021-2022 годах образовавшееся из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией отставание показателей по количеству участников комплекса".

На совещании были представлены утвержденные Минспортом РФ методические рекомендации по организации деятельности центров тестирования ГТО. В документе содержатся подробное описание и перечень оборудования для организации тестирования, рекомендованная численность кадрового состава центров, пропускная способность спортивных объектов. Участники комиссии также обсудили объявление 2021 года Годом ГТО и возможность приурочить все физкультурные и спортивные мероприятия к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО, а также реализацию бонусной программы для обладателей знаков отличия ГТО.