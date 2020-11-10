СМИ: бой Макгрегор - Порье пройдет 23 января на турнире UFC 257

ТАСС, 10 ноября. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор и американец Дастин Порье договорились о проведении второго поединка на турнире UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал MMA Fighting .

По информации источника, в понедельник Макгрегор и Порье уладили все тонкости контракта, несмотря на то, что ирландский боец выступал за проведение реванша на турнире UFC 256, запланированном на 12 декабря.

Изначально бойцы намеревались провести благотворительный спарринг 12 декабря в Дублине. Первый поединок Макгрегора и Порье в UFC состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.

Порье 31 год, на его счету 26 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. 32-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).