Бойкова и Козловский заявили, что хотели показать достойное катание в память о Москвине

Во вторник Бойкова и Козловский представили короткую программу на этапе Кубка России в Казани. Пара занимает второе место, набрав 79,61 балла, лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,66)

"Сегодняшний день не имеет никакого значения, весь спорт ушел на второй план, - сказал Козловский. - Мы работали с Игорем Борисовичем, ценили его, он до последнего приходил на каток. Поэтому для нас это тоже тяжелая и непростая утрата. Сегодня мы искренне хотели показать достойное катание в память об Игоре Борисовиче".

"Музыка и история способствует этому, у нас отнюдь не веселая программа. Единственной радостью в этот день было, что программа была именно такой. [Место] не имеет никакого значения. Это вводные соревнования, направленные на втягивание после того сезона", - добавила Бойкова.

Козловский отметил, что в этот день он и его партнерша, которые тренируются под руководством супруги Москвина Тамары Москвиной, не могли подвести своего наставника. "Она ездит со своими спортсменами, делает свою работу. Мы не могли ее подвести, она под таким давлением. Игорь Борисович для нее был намного ближе, чем для нас, и тем не менее она отдает нам частичку себя, это ценно для нас", - заключил фигурист.

Москвин тренировал таких спортсменов, как Игорь Бобрин (чемпион Европы), Людмила Белоусова и Олег Протопопов (двукратные олимпийские чемпионы в парном катании), Тамара Москвина и Алексей Мишин (призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании, а ныне - известные тренеры), Марина Ельцова и Андрей Бушков (чемпионы мира в парном катании), Лариса Селезнева и Олег Макаров (бронзовые призеры Олимпийских игр).