"Спартак" в первый раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме обыграл ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со счетом 4:3.
У "Спартака" забили Мартин Бакош (15, 64), Сергей Широков (38), Артем Сериков (46). В составе ЦСКА голами отметились Николай Голдобин (10-я минута), Максим Мамин (32), Антон Слепышев (48). Мамин набрал 100-е очко в КХЛ.
В нынешнем сезоне команды встретились в третий раз, в двух предыдущих матчах победу одержал ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ). В последний раз "Спартак" обыграл ЦСКА в октябре 2019 года (3:2 ОТ). Матч стал 600-м для нападающего "Спартака" Сергея Широкова в КХЛ.
"Спартак" одержал вторую подряд победу в добавленное время. Для красно-белых это восьмой овертайм в нынешнем сезоне. Команда Олега Знарка занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очков в 23 матчах. ЦСКА лидирует на Западе, имея в активе 37 очков после 24 встреч.
Следующий матч красно-синие проведут дома 12 ноября против уфимского "Салавата Юлаева", "Спартак" 14 ноября на выезде сыграет против подольского "Витязя".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|24
|14
|1
|2
|0
|3
|4
|73-51
|37
|2
|СКА
|23
|13
|0
|0
|2
|1
|7
|69-57
|29
|3
|Локомотив
|23
|13
|2
|2
|1
|1
|4
|70-36
|36
|4
|Динамо М
|22
|10
|2
|0
|1
|1
|8
|61-56
|26
|5
|Северсталь
|22
|8
|3
|1
|1
|0
|9
|48-59
|25
|6
|Спартак
|23
|7
|2
|1
|1
|4
|8
|58-65
|25
|7
|Динамо Мн
|22
|7
|2
|2
|1
|1
|9
|57-63
|24
|8
|Йокерит
|18
|9
|2
|0
|0
|1
|6
|62-46
|23
|9
|Витязь
|22
|7
|2
|2
|1
|0
|10
|67-62
|23
|10
|Сочи
|23
|5
|1
|0
|2
|2
|13
|47-74
|16
|11
|Динамо Р
|18
|1
|0
|1
|2
|1
|13
|28-60
|7