"Спартак" в первый раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме обыграл ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со счетом 4:3.

У "Спартака" забили Мартин Бакош (15, 64), Сергей Широков (38), Артем Сериков (46). В составе ЦСКА голами отметились Николай Голдобин (10-я минута), Максим Мамин (32), Антон Слепышев (48). Мамин набрал 100-е очко в КХЛ.

В нынешнем сезоне команды встретились в третий раз, в двух предыдущих матчах победу одержал ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ). В последний раз "Спартак" обыграл ЦСКА в октябре 2019 года (3:2 ОТ). Матч стал 600-м для нападающего "Спартака" Сергея Широкова в КХЛ.

"Спартак" одержал вторую подряд победу в добавленное время. Для красно-белых это восьмой овертайм в нынешнем сезоне. Команда Олега Знарка занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очков в 23 матчах. ЦСКА лидирует на Западе, имея в активе 37 очков после 24 встреч.

Следующий матч красно-синие проведут дома 12 ноября против уфимского "Салавата Юлаева", "Спартак" 14 ноября на выезде сыграет против подольского "Витязя".