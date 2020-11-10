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КХЛ

"Спартак" в первый раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Красно-белые победили в овертайме со счетом 4:3
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме обыграл ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со счетом 4:3.

У "Спартака" забили Мартин Бакош (15, 64), Сергей Широков (38), Артем Сериков (46). В составе ЦСКА голами отметились Николай Голдобин (10-я минута), Максим Мамин (32), Антон Слепышев (48). Мамин набрал 100-е очко в КХЛ. 

В нынешнем сезоне команды встретились в третий раз, в двух предыдущих матчах победу одержал ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ). В последний раз "Спартак" обыграл ЦСКА в октябре 2019 года (3:2 ОТ). Матч стал 600-м для нападающего "Спартака" Сергея Широкова в КХЛ.

"Спартак" одержал вторую подряд победу в добавленное время. Для красно-белых это восьмой овертайм в нынешнем сезоне. Команда Олега Знарка занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очков в 23 матчах. ЦСКА лидирует на Западе, имея в активе 37 очков после 24 встреч.

Следующий матч красно-синие проведут дома 12 ноября против уфимского "Салавата Юлаева", "Спартак" 14 ноября на выезде сыграет против подольского "Витязя".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА24141203473-5137
2СКА23130021769-5729
3Локомотив23132211470-3636
4Динамо М22102011861-5626
5Северсталь2283110948-5925
6Спартак2372114858-6525
7Динамо Мн2272211957-6324
8Йокерит1892001662-4623
9Витязь22722101067-6223
10Сочи23510221347-7416
11Динамо Р18101211328-607

 

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Знарок: хоккеисты "Спартака" в матче с ЦСКА хорошо реализовали план на игру
Встреча завершилась победой красно-белых в овертайме со счетом 4:3
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