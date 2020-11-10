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Летние олимпийские виды спорта

С начала 2020 года РУСАДА провело 1785 тестирований легкоатлетов

Рассмотрено 25 решений о дисквалификации

ТАСС, 10 ноября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2020 года провело 1785 тестирований легкоатлетов и рассмотрело 25 решений о дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"С начала 2020 года было проведено 1785 тестирований спортсменов, рассмотрено 25 решений о дисквалификации. По состоянию на 10 ноября в международном пуле состоят восемь спортсменов, в расширенном пуле РУСАДА - 299, в национальном регистрируемом пуле РУСАДА - 208 спортсменов. С января 2020 года было организовано шесть очных семинаров РУСАДА для членов сборных России (в Новогорске, Адлере, Сочи, Кисловодске)", - говорится в сообщении.

За причастность бывшего руководства ВФЛА к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам. Рассмотрение вопроса о возобновлении выдачи нейтрального статуса намечено на декабрь.

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Летние олимпийские виды спорта
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