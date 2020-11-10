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КХЛ

Знарок: хоккеисты "Спартака" в матче с ЦСКА хорошо реализовали план на игру

Встреча завершилась победой красно-белых в овертайме со счетом 4:3
Главный тренер ХК "Спартак" Олег Знарок Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК "Спартак" Олег Знарок
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" показал неплохую командную игру в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

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Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 4:3 в овертайме. Красно-белые одержали первую победу над армейцами в сезоне. В двух предыдущих матчах сильнее был ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ).

"Тяжелая была игра с хорошим соперником, настраивать команду было не надо. Мы довольны победой. Старались в предыдущих играх с ЦСКА, в прошлый раз овертайм проиграли, сегодня выиграли", - отметил Знарок.

"Думаю, что план на игру удался. Конечно, ошибки были, но команда по системе сыграла очень неплохо", - добавил главный тренер "Спартака".

В составе красно-белых пропустили встречу защитники Андрей Кутейкин, Никита Пивцакин, Эмиль Юсе и Дмитрий Вишневский. "В ближайшее время, наверное, никто из защитников не вернется", - заключил Знарок.

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