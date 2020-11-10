Москвина: можно было сидеть и плакать в номере, но муж сказал бы - иди доделай дело

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Российский тренер Тамара Москвина предпочла присутствовать на соревнованиях в день, когда потеряла самого близкого человека - супруга Игоря Москвина, потому что муж всегда говорил: "Иди и доделай свое дело". Об этом Москвина рассказала журналистам.

Во вторник стало известно, что известный советский и российский тренер Игорь Борисович Москвин скончался после болезни в Санкт-Петербурге на 92-м году жизни. Его супруга Тамара Москвина привезла на четвертый этап Кубка России в Казань две пары - чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также Анастасию Мишину и Александра Галлямова, и присутствовала на арене во время их прокатов.

"В моей жизни было много различных ситуаций, и я всегда стараюсь выходить из них наилучшим образом. Сегодня я потеряла самого близкого человека в моей жизни, и я могла бы спокойно сидеть в своем номере и плакать. Но наверняка он сказал бы мне: "Тамара, ты подготовила ребят вместе с другими специалистами, пойди и доделай свое дело, а я тебя подожду", - сказала Москвина.

"Завтра я уезжаю после произвольной программы, - сообщила тренер. - В связи со сложившимися обстоятельствами урна с прахом будет выдана в пятницу, сейчас нет доступа ни к телу, ни к останкам. Доведу здесь все до конца, до пятницы я ничего не могу сделать. Игорь Борисович последние два-три месяца уже не приходил на тренировки нашей группы, но и я, и ребята всегда получали от него критические замечания, потому что удовлетворение от нашей работы получают зрители и судьи, а мы, профессионалы, всегда ищем, что бы еще сделать получше, что бы еще сделать почище, попривлекательнее, повеселее, чтобы удовлетворить все вкусы зрителей".

Москвина нашла в себе силы обсудить с журналистами программы своих спортсменов: "Когда делают первую машину на заводе, ее не очень критикуют. Наши программы требуют шлифовки, мы сами видим, что можно добавить, убавить, поэтому говорить, что эти программы не готовы, я не могу - они готовы, и на каждом старте спортсмены будут выполнять что-то по-другому, это живой организм. Если вы умеете готовить кофе, он все равно не получается у вас одинаковым, если вы пишете свою статью, они тоже не всегда бывают идеальными, всегда есть нюансы. Вот это я и могу сказать про сегодняшнее катание".

Мишина и Галлямов лидируют по итогам короткой программы среди спортивных пар на этапе Кубка России в Казани, их результат составил 79,66 балла. Второе место занимают Бойкова и Козловский (79,61), третье - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,72).