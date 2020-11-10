Девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболенок Кедри стали талисманами Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале презентовал талисманы Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Талисманами стали девушка-блогер, олень и соболенок.

"Первая - Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом "малахит", который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги - спортсмен-любитель, он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий - импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками", - рассказал министр.

11 ноября талисманы Универсиады-2023 презентуют и в Екатеринбурге. Одновременно с презентацией, ровно за 1000 дней до Игр, произойдет пуск часов обратного отчета, установленных в Историческом сквере Екатеринбурга.

В августе организационный комитет Всемирных летних студенческих игр сообщил ТАСС, что определился с выбором логотипа и талисманов. Восемь российских креативных агентств представили 24 работы на конкурс логотипов. До этого участники общероссийского опроса по поводу выбора талисмана Универсиады определили 12 претендентов на эту роль, среди них были бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, черный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица, а также собирательные образы "серебряное копытце" и "малахит".

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.