Россиянин Магомедов дебютирует в Bellator боем против Маттоса

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россиянин Магомед Магомедов проведет дебютный бой в Bellator против бразильца Матеуса Маттоса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Магомедов и Маттос проведут бой 10 декабря в Анкасвилле", - сказал собеседник агентства.

Маттосу 28 лет, ранее он выступал в российской организации ACB. Всего на его счету 12 побед, одно поражение и одна ничья. В рамках организации Маттос проигрывал нынешнему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну. В активе 28-летнего Магомедова 16 побед и одно поражение.