С третьей попытки. "Спартак" впервые обыграл ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

Как и в двух предыдущих случаях, матч прошел в упорной борьбе, на этот раз удача сопутствовала красно-белым

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме со счетом 4:3 обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые одержали первую победу на армейцами в нынешнем сезоне.

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Две предыдущие встречи между принципиальными соперниками также прошли в упорной борьбе, но тогда оба раза удача сопутствовала ЦСКА. 1 октября армейцы победили со счетом 5:4, а 19 октября сумели добыть победу в овертайме (3:2). В последний раз "Спартак" обыграл ЦСКА в октябре 2019 года (3:2, в овертайме). Красно-белые подошли к игре без четырех защитников основного состава. Из-за болезней и травм встречу пропустили Андрей Кутейкин, Никита Пивцакин, Эмиль Юсе и Дмитрий Вишневский. После матча главный тренер "Спартака" Олег Знарок сообщил, что никто из игроков обороны не вернется в состав в ближайшее время. Присоединился к команде нападающий Роман Любимов, который сначала был выставлен на драфт отказов, а затем отправлен в фарм-клуб "Спартака" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) "Химик". У ЦСКА встречу пропустил защитник Мэт Робинсон. "Мэт летал домой, мы его отпускали, четыре месяца он был без семьи. Поездка энергозатратная, большая разница во времени, поэтому он не был готов к игре сегодня. Но мы осознанно на это пошли", - пояснил после матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Вернулся в состав нападающий Николай Голдобин, пропустивший предыдущую игру со "Спартаком", а также последний матч перед перерывом на Кубок Карьяла с "Динамо" (3:4). Форвард играл в четвертом звене. Широков снова забил бывшей команде Встреча проходила по сценарию предыдущей игры между этими соперниками. Обе команды выходили вперед, а затем упускали свое преимущество. После сольного прохода, обыграв двух защитников "Спартака", счет открыл именно Голдобин, забросивший свою четвертую шайбу в сезоне.

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"У нас в любой тройке есть парни, которые умеют забивать. Николай не испытывает никаких иллюзий по поводу того, что он забил - все здорово, а не забил - все плохо. В хоккее много других компонентов, не только голы. Мы довольны, что он забил хороший гол, надеемся, что он добавит ему уверенности", - отметил Никитин. "Для меня важный гол. Я пару матчей пропустил, было что доказывать", - сказал Голдобин. За шесть минут до окончания первого периода "Спартак" реализовал свое первое в матче численное преимущество. Точный бросок в верхний угол ворот удался Мартину Бакошу. В середине третьего периода армейцы снова вышли вперед благодаря голу в большинстве Максима Мамина, а под занавес игрового отрезка счет сравнял Сергей Широков. Широков летом перешел в "Спартак" из "Авангарда" в обмен на Александра Хохлачева, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира является воспитанником ЦСКА и выступал за армейцев с 2005 по 2009 год. В одном из матчей против "Спартака" он показал неприличный жест фанатской трибуне красно-белых после заброшенной шайбы. Также Широков в КХЛ выступал за петербургский СКА. Интересно, что в нынешнем регулярном чемпионате форвард красно-белых второй раз огорчил ЦСКА заброшенной шайбой, а в гостевом матче со СКА (4:1) отметился дублем. План Знарка сработал В третьем периоде впервые в матче вперед вышел "Спартак". Свою первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний защитник Артем Сериков, проводящий четвертую встречу. "Хочу сказать огромное спасибо своим родителям, которые сделали многое для моей шайбы. Я благодарен им за все. Тренерам тоже спасибо, что дали шанс, надеюсь, что я его оправдал. Думаю, точно не подвел команду. Как мне кажется, играл уверенно", - сказал Сериков.

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В составе ЦСКА же из молодых игроков впервые в заявке на матч КХЛ появился обладатель Кубка Карьяла 19-летний Егор Афанасьев, однако молодой форвард не провел на льду ни одной смены. Два других победителя первого этапа Евротура защитник Даниил Чайка и Тахир Мингачев в заявку не попали. "Посмотрим, возможно, в следующей игре Чайка сыграет. Сегодня была такая игра, что не дали шанса молодым играть, но в будущем думаю, что будет шанс у них", - пояснил Никитин. После пропущенной шайбы армейцы добавили в движении и сумели быстро отыграться. Чуть более чем через минуту после передачи Марио Кемпе отличился Антон Слепышев. В концовке третьего периода Кемпе грубо нарушил правила на защитнике "Спартака" Дамире Мусине и дал возможность красно-белым реализовать численное преимущество и одержать победу в основное время. Мусин же больше на льду не появлялся, как сообщил после матча Знарок, защитник получил сотрясение мозга. Красно-белые шансом в большинстве не воспользовались, и игра перетекла в овертайм. В нем хорошие шансы забросить были у обеих команд. Армейцы свои моменты не реализовали, а Бакош воспользовался ошибкой защитников ЦСКА и переиграл вратаря Александра Шарыченкова, выйдя с ним один на один. "Мы довольны победой. Старались в предыдущих играх с ЦСКА, в прошлый раз овертайм проиграли, сегодня выиграли. Думаю, что план на игру удался. Конечно, ошибки были, но команда по системе сыграла очень неплохо", - отметил Знарок.

"Спартак" вернулся в зону плей-офф Перед встречей с ЦСКА "Спартак" располагался на девятом месте в турнирной таблице. Благодаря победе и результатам параллельных встреч красно-белые поднялись на шестое место и вернулись в кубковую восьмерку. ЦСКА же упустил лидерство в регулярном чемпионате по потерянным очкам. "Локомотив" на своем льду разгромил "Барыс" со счетом 7:2 и набрал 36 очков после 23 игр. Армейцы имеют в активе 37 очков, но провели на один матч больше. Те же 36 очков после 24 матчей набрал лидер Восточной конференции "Ак Барс". Казанцы во вторник на своем льду переиграли нижегородское "Торпедо" со счетом 6:2. Петербургский СКА одержал гостевую победу над "Йокеритом" со счетом 4:1. Московское "Динамо" на выезде переиграло "Витязь" (2:1). В состав бело-голубых вернулся в строй нападающий Владимир Брюквин, занявший место во втором звене с Оскаром Линдбергом и Даниилом Тарасовым. Тему Пулккинен был переведен в четвертую тройку, однако именно финский нападающий стал автором победной заброшенной шайбы. Продолжает восстанавливаться после травмы основной вратарь "Динамо" Иван Бочаров. Место в воротах занимал 40-летний Александр Еременко. Благодаря победе бело-голубые обошли в турнирной таблице "Северсталь" и поднялись на четвертое место в таблице Западной конференции. "Авангард" со счетом 3:2 переиграл "Сочи". Первый матч в составе омичей провел голкипер Шимон Грубец, приобретенный во время паузы на матчи Кубка Карьяла у "Куньлуня". Чешский вратарь действовал неуверенно, пропустив две шайбы после 16 бросков. "Кунльнунь" же без Грубеца пропустил шесть шайб от "Нефтехимика" (3:6) и продолжает занимать последнее место в таблице Восточной конференции. В стартовом матче дня челябинский "Трактор" в овертайме одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:1.