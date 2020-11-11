Малкин признался, что перенес заражение коронавирусом

ТАСС, 11 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" и сборной России Евгений Малкин перенес заражение коронавирусом. Об этом 34-летний хоккеист заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Да, я переболел коронавирусом, - сказал Малкин. - Симптомов никаких не было. Сейчас каждый день заболевают по 20 тысяч человек."

"Мы с ребенком ходим на тренировки, другие дети хотят сфотографироваться, хочется и их обрадовать, но в то же время понимаю свою ответственность. Люди иногда этого не понимают, некоторые обижаются. Пользуясь случаем, хочу сказать детям, которым отказал, - не держите на меня зла. Сейчас такая ситуация", - добавил Малкин.

Малкин играет за "Питтсбург" с 2006 года, он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 очков (416 голов + 660 передач). Вместе с "Питтсбургом" форвард трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).