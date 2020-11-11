"Только тренировалась и спала". Олимпийской чемпионке Алевтине Колчиной исполнилось 90 лет

ТАСС, 11 ноября. Олимпийской чемпионке 1964 года, семикратной чемпионке мира, многократной чемпионке СССР Алевтине Колчиной исполнилось 90 лет.
Колчина родилась в поселке Павловский Очерского района Пермской области. Лыжными гонками увлеклась в детстве. В 13 лет переболела тяжелой формой туберкулеза, но болезнь не помешала ей продолжить спортивную карьеру.
Высокие результаты на региональных соревнованиях Колчина начала показывать меньше чем через год после выздоровления. Спустя несколько лет лыжница пробилась в национальную команду, в составе которой в 1956 году поехала на первые для сборной СССР зимние Олимпийские игры в Кортина-д'Ампеццо, где завоевала серебро в эстафетной гонке. В те годы женщины в лыжных гонках разыгрывали только два комплекта наград, поэтому шанс завоевать медаль был небольшим. Один комплект добавился на Играх 1964 года в Инсбруке, где Колчина завоевала золото в эстафете.
"Страшно целеустремленная, все свое время она подчинила тренировкам, - рассказал ТАСС бывший тренер сборной СССР по лыжным гонкам Юрий Чарковский. - Она была очень трудолюбивой спортсменкой - такие у нас сейчас тоже есть, но она тогда отличалась от остальных и была очень серьезно настроена на тренировки".
В личных гонках на главных стартах четырехлетия, в том числе на Олимпиаде 1968 года в Гренобле, лыжницу преследовали неудачи. У нее отстегивалась лыжа, она врезалась в сугроб, один раз стала жертвой командных интриг. Отсутствие олимпийского золота в личных гонках Колчина компенсировала победами на чемпионатах мира - их у нее семь, три из них одержаны в эстафетах. Весомости этим наградам добавляет то обстоятельство, что чемпионаты мира до 80-х проводились раз в четыре года.
"У нее все было подчинено спорту от и до. Она только тренировалась и спала. Превзойти ее рекорд было непросто потому, что она была настроена только на лыжные гонки", - вспоминает Чарковский.
Великий человек своей эпохи
Превзойти рекорд Колчиной по числу золотых медалей на чемпионатах мира спустя почти 30 лет сумеют Елена Вяльбе и Лариса Лазутина. Первая в общей сложности одержит 14 побед, вторая - 11. Однако в 90-е турнир проходил уже раз в два года и на нем женщины разыгрывали по пять комплектов наград.
"Она с нами ездила на соревнования в Румынию. Человек она непростой, с непростой такой судьбой, по характеру скрытная, - рассказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Считаю, что абсолютно неправильно делать параллели между эпохами. Когда они выступали, у них было максимум три гонки на чемпионате мира, а когда я пришла, их было четыре. Когда я ушла из спорта, их стало пять, сейчас - шесть".
"Ей не удавалось выиграть олимпийское золото в личных гонках, поскольку она была страшно раздражена, в частности появлением Клавдии Боярских, - рассказывает Чарковский. - Та была, можно сказать, из другой оперы, с мужскими генами. Поэтому Колчина страшно этому возмущалась. Боярских потом отстранили, но медали-то у нее остались".
За несколько лет до первых для себя Игр спортсменка познакомилась с будущим мужем Павлом Колчиным, который также входил в сборную СССР по лыжным гонкам. В Кортина-д'Ампеццо он завоевал золото в эстафетной гонке. На его счету также четыре медали чемпионатов мира и 12 побед на чемпионах страны. Их сын Федор выступал в лыжном двоеборье на Олимпийских играх 1980 года, где занял 15-е место.
"У каждого была своя эпоха - они были в свое время величайшими людьми, мы - в свое время, хотя я про себя так не могу говорить, - отметила Вяльбе. - Раньше было одно количество этапов Кубка мира, а сейчас - другое".
В 80-е Колчины переехали жить в Эстонию, после распада СССР стали гражданами этой страны. Пара купила хутор недалеко от Отепя и внесла ощутимый вклад в создание там центра подготовки лыжников, который начал работать еще в советские годы. Овдовела Колчина в 2010 году.