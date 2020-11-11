"Только тренировалась и спала". Олимпийской чемпионке Алевтине Колчиной исполнилось 90 лет

Высокие результаты на региональных соревнованиях Колчина начала показывать меньше чем через год после выздоровления. Спустя несколько лет лыжница пробилась в национальную команду, в составе которой в 1956 году поехала на первые для сборной СССР зимние Олимпийские игры в Кортина-д'Ампеццо, где завоевала серебро в эстафетной гонке. В те годы женщины в лыжных гонках разыгрывали только два комплекта наград, поэтому шанс завоевать медаль был небольшим. Один комплект добавился на Играх 1964 года в Инсбруке, где Колчина завоевала золото в эстафете.

"Страшно целеустремленная, все свое время она подчинила тренировкам, - рассказал ТАСС бывший тренер сборной СССР по лыжным гонкам Юрий Чарковский. - Она была очень трудолюбивой спортсменкой - такие у нас сейчас тоже есть, но она тогда отличалась от остальных и была очень серьезно настроена на тренировки".

В личных гонках на главных стартах четырехлетия, в том числе на Олимпиаде 1968 года в Гренобле, лыжницу преследовали неудачи. У нее отстегивалась лыжа, она врезалась в сугроб, один раз стала жертвой командных интриг. Отсутствие олимпийского золота в личных гонках Колчина компенсировала победами на чемпионатах мира - их у нее семь, три из них одержаны в эстафетах. Весомости этим наградам добавляет то обстоятельство, что чемпионаты мира до 80-х проводились раз в четыре года.

"У нее все было подчинено спорту от и до. Она только тренировалась и спала. Превзойти ее рекорд было непросто потому, что она была настроена только на лыжные гонки", - вспоминает Чарковский.

Великий человек своей эпохи

Превзойти рекорд Колчиной по числу золотых медалей на чемпионатах мира спустя почти 30 лет сумеют Елена Вяльбе и Лариса Лазутина. Первая в общей сложности одержит 14 побед, вторая - 11. Однако в 90-е турнир проходил уже раз в два года и на нем женщины разыгрывали по пять комплектов наград.

"Она с нами ездила на соревнования в Румынию. Человек она непростой, с непростой такой судьбой, по характеру скрытная, - рассказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Считаю, что абсолютно неправильно делать параллели между эпохами. Когда они выступали, у них было максимум три гонки на чемпионате мира, а когда я пришла, их было четыре. Когда я ушла из спорта, их стало пять, сейчас - шесть".