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Зимние олимпийские виды спорта

"Только тренировалась и спала". Олимпийской чемпионке Алевтине Колчиной исполнилось 90 лет

Лыжница одержала победу на Играх в 1964 году
Алевтина Колчина (слева), 1966 год Вячеслава Ун Да-син/Фотохроника ТАСС
Описание
Алевтина Колчина (слева), 1966 год
© Вячеслава Ун Да-син/Фотохроника ТАСС

ТАСС, 11 ноября. Олимпийской чемпионке 1964 года, семикратной чемпионке мира, многократной чемпионке СССР Алевтине Колчиной исполнилось 90 лет.

Колчина родилась в поселке Павловский Очерского района Пермской области. Лыжными гонками увлеклась в детстве. В 13 лет переболела тяжелой формой туберкулеза, но болезнь не помешала ей продолжить спортивную карьеру.

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Высокие результаты на региональных соревнованиях Колчина начала показывать меньше чем через год после выздоровления. Спустя несколько лет лыжница пробилась в национальную команду, в составе которой в 1956 году поехала на первые для сборной СССР зимние Олимпийские игры в Кортина-д'Ампеццо, где завоевала серебро в эстафетной гонке. В те годы женщины в лыжных гонках разыгрывали только два комплекта наград, поэтому шанс завоевать медаль был небольшим. Один комплект добавился на Играх 1964 года в Инсбруке, где Колчина завоевала золото в эстафете.

"Страшно целеустремленная, все свое время она подчинила тренировкам, - рассказал ТАСС бывший тренер сборной СССР по лыжным гонкам Юрий Чарковский. - Она была очень трудолюбивой спортсменкой - такие у нас сейчас тоже есть, но она тогда отличалась от остальных и была очень серьезно настроена на тренировки".

В личных гонках на главных стартах четырехлетия, в том числе на Олимпиаде 1968 года в Гренобле, лыжницу преследовали неудачи. У нее отстегивалась лыжа, она врезалась в сугроб, один раз стала жертвой командных интриг. Отсутствие олимпийского золота в личных гонках Колчина компенсировала победами на чемпионатах мира - их у нее семь, три из них одержаны в эстафетах. Весомости этим наградам добавляет то обстоятельство, что чемпионаты мира до 80-х проводились раз в четыре года.

"У нее все было подчинено спорту от и до. Она только тренировалась и спала. Превзойти ее рекорд было непросто потому, что она была настроена только на лыжные гонки", - вспоминает Чарковский.

Великий человек своей эпохи

Превзойти рекорд Колчиной по числу золотых медалей на чемпионатах мира спустя почти 30 лет сумеют Елена Вяльбе и Лариса Лазутина. Первая в общей сложности одержит 14 побед, вторая - 11. Однако в 90-е турнир проходил уже раз в два года и на нем женщины разыгрывали по пять комплектов наград.

"Она с нами ездила на соревнования в Румынию. Человек она непростой, с непростой такой судьбой, по характеру скрытная, - рассказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Считаю, что абсолютно неправильно делать параллели между эпохами. Когда они выступали, у них было максимум три гонки на чемпионате мира, а когда я пришла, их было четыре. Когда я ушла из спорта, их стало пять, сейчас - шесть".

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"Ей не удавалось выиграть олимпийское золото в личных гонках, поскольку она была страшно раздражена, в частности появлением Клавдии Боярских, - рассказывает Чарковский. - Та была, можно сказать, из другой оперы, с мужскими генами. Поэтому Колчина страшно этому возмущалась. Боярских потом отстранили, но медали-то у нее остались".

За несколько лет до первых для себя Игр спортсменка познакомилась с будущим мужем Павлом Колчиным, который также входил в сборную СССР по лыжным гонкам. В Кортина-д'Ампеццо он завоевал золото в эстафетной гонке. На его счету также четыре медали чемпионатов мира и 12 побед на чемпионах страны. Их сын Федор выступал в лыжном двоеборье на Олимпийских играх 1980 года, где занял 15-е место.

"У каждого была своя эпоха - они были в свое время величайшими людьми, мы - в свое время, хотя я про себя так не могу говорить, - отметила Вяльбе. - Раньше было одно количество этапов Кубка мира, а сейчас - другое".

В 80-е Колчины переехали жить в Эстонию, после распада СССР стали гражданами этой страны. Пара купила хутор недалеко от Отепя и внесла ощутимый вклад в создание там центра подготовки лыжников, который начал работать еще в советские годы. Овдовела Колчина в 2010 году.

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Зимние олимпийские виды спорта
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