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НХЛ

НХЛ рассматривает вариант проведения следующего сезона в сокращенном формате

По словам комиссара лиги Гэри Беттмэна, целью НХЛ является возвращение к обычному графику к следующей осени

ТАСС, 11 ноября. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может провести регулярный чемпионат сезона-2020/21 в сокращенном формате. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, его комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

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"Возможно, будет лучше, если мы будем играть по сокращенному графику, сохраняя его географически ориентированным и периодически перестраивая, чтобы иметь возможность решать вопросы, связанные с ограничениями на перемещение, - сказал Беттмэн. - Пока мы находимся в середине работы над возвращением, наша цель - вернуться к обычному графику к следующей осени".

Ранее Беттмэн заявлял, что лига планирует начать новый сезон 1 января.

Регулярный чемпионат НХЛ минувшего сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В Кубке Стэнли победу одержала "Тампа", за которую выступают россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.

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