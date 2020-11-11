НХЛ рассматривает вариант проведения следующего сезона в сокращенном формате

ТАСС, 11 ноября. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может провести регулярный чемпионат сезона-2020/21 в сокращенном формате. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, его комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

"Возможно, будет лучше, если мы будем играть по сокращенному графику, сохраняя его географически ориентированным и периодически перестраивая, чтобы иметь возможность решать вопросы, связанные с ограничениями на перемещение, - сказал Беттмэн. - Пока мы находимся в середине работы над возвращением, наша цель - вернуться к обычному графику к следующей осени".

Ранее Беттмэн заявлял, что лига планирует начать новый сезон 1 января.

Регулярный чемпионат НХЛ минувшего сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В Кубке Стэнли победу одержала "Тампа", за которую выступают россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.