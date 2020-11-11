Умер восьмикратный чемпион НБА Том Хейнсон

ТАСС, 11 ноября. Восьмикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Бостона" Том Хейнсон умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Бостона".

Хейнсон всю игровую карьеру провел в "Бостоне" (1956-1965). В составе команды он становился чемпионом в 1957 году и с 1959 по 1965 год. В 1957 году он был признан лучшим новичком лиги, также он шесть раз принимал участие в Матче звезд НБА. "Бостон" закрепил за Хейнсоном 15-й номер.

В качестве тренера он дважды приводил "Бостон" к победе в чемпионате (1974, 1976), в 1973 году Хейнсон был признан тренером года. В 1986 году он был включен в Зал славы баскетбола за достижения в качестве игрока, а в 2015 году - за достижения в качестве тренера.