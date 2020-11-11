РУСАДА в октябре взяло рекордное в году число допинг-проб у спортсменов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) взяли в октябре у спортсменов 1 368 допинг-проб, это в полтора раза больше, чем в сентябре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

За предыдущие девять месяцев РУСАДА взяло 5 040 проб, наибольшее количество тестирований было проведено в феврале (1 032). С 28 марта до 18 июня допинг-тестирование российских спортсменов было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. В августе у спортсменов было взято 912 допинг-проб.

"В октябре РУСАДА отобрало 1 368 допинг-проб, что в полтора раза превышает показатели предыдущего месяца", - сообщила собеседница ТАСС. Всего за 10 месяцев 2020 года спортсмены сдали РУСАДА 6 408 проб.

Российское антидопинговое агентство в 2019 году провело 9 743 тестирования и взяло у спортсменов 11 316 допинг-проб. Агентство по итогам года перевыполнило взятые на себя обязательства (11 000).