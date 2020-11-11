Гараничев выиграл отборочный старт для участия в Кубке мира по биатлону

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев выиграл контрольный старт, который является частью отбора в состав сборной России по биатлону на первые четыре этапа Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский.

Гараничев одержал победу в спринте, гонка прошла в среду на тренировочном сборе национальной команды в Ханты-Мансийке. После него команда отправится в Финляндию на первые два этапа Кубка мира. Победа практически гарантирует 33-летнему биатлонисту попадание в состав на международные соревнования.

Второе место занял Петр Пащенко, переболевший ковидом во время прошлого сбора национальной команды, который прошел в Якутии. Третье место поделили чемпион мира 2017 года Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

В состав мужской команды России на первые четыре этапа Кубка мира войдут шесть или семь биатлонистов. Чемпион мира Александр Логинов и Матвей Елисеев места в сборной получат без отбора благодаря попаданию в топ-30 общего зачета Кубка мира по итогам прошлого сезона. Оба биатлониста готовятся к сезону по индивидуальным планам, отдельно от сборной.

Старт первому этапу Кубка мира нового сезона будет дан 28 ноября.