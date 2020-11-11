Алексей Миранчук: забитые голы за "Аталанту" придают уверенность и силу

Миранчук провел за "Аталанту" два матча, в обоих выйдя на замену во втором тайме и забив по голу.

"Мне дают пока не так много времени на поле, и если я за это время отличаюсь, это дает какую-то уверенность, силу, - сказал Миранчук. - Без голов нет побед, уверенности в себе, голы помогают. Я рад, что так происходит".

"Единственное, к чему реально тяжело привыкнуть, это к ритму [жизни в Италии]. Они никуда не торопятся, мне нужно было набраться терпения, в Москве все было по-другому, иногда внутри кипело, когда мог на светофоре долго стоять, поворачивать не туда, а в плане тренировок и работы сразу бросилось в глаза, что интенсивность стала выше, к этому надо было привыкать, осваиваться. Но это нормально", - добавил спортсмен.

Миранчук был вызван в состав сборной России на ноябрьские матчи против команд Молдавии, Турции и Сербии: "Рад вернуться, очень скучал. Единственное, по чему не скучал, это по погоде, очень холодно, приходится подстраиваться. Ребята [в команде] все знакомые, но много новых, молодой крови, энергии, это очень радует. Приехал вчера, провели только одну тренировку, пока больше эмоциональные впечатления, дальше посмотрим".

12 ноября сборная России проведет товарищескую игру против команды Молдавии. 15 и 18 ноября сыграет на групповом этапе Лиги наций со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.