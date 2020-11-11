Часы обратного отсчета времени до начала Универсиады-2023 запустили в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Часы отсчета времени до начала Универсиады 2023 года запустили в Екатеринбурге за 1 000 дней до старта соревнований. Они разместились в Историческом сквере в центре Екатеринбурга.

"Универсиада - это окно возможностей для каждого молодого человека, то, что будет создано, будет долгие-долгие годы служить нашим землякам, нашей молодежи", - сказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, давая старт отсчету времени.