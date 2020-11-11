Часы обратного отсчета времени до начала Универсиады-2023 запустили в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Часы отсчета времени до начала Универсиады 2023 года запустили в Екатеринбурге за 1 000 дней до старта соревнований. Они разместились в Историческом сквере в центре Екатеринбурга.
"Универсиада - это окно возможностей для каждого молодого человека, то, что будет создано, будет долгие-долгие годы служить нашим землякам, нашей молодежи", - сказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, давая старт отсчету времени.
На церемонии запуска часов также присутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, руководитель исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов и пловец Юрий Прилуков.
"Тысяча дней - это немного, за это время нам нужно будет провести огромный объем работы. Это не только строительство новых объектов, но и новые структуры безопасности, новые структуры и с точки зрения транспорта, питания. Впервые в рамках Универсиады состоится проведение фестиваля культур", - сказал Высокинский.
Во вторник министр спорта РФ Олег Матыцин презентовал талисманы летней Универсиады. Талисманами стали девушка-блогер Хитти, олень-баскетболист Ягги и соболенок-музыкант Кедри.
Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.