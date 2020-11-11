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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Часы обратного отсчета времени до начала Универсиады-2023 запустили в Екатеринбурге

Во вторник министр спорта РФ Олег Матыцин презентовал талисманы летней Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Часы отсчета времени до начала Универсиады 2023 года запустили в Екатеринбурге за 1 000 дней до старта соревнований. Они разместились в Историческом сквере в центре Екатеринбурга.

"Универсиада - это окно возможностей для каждого молодого человека, то, что будет создано, будет долгие-долгие годы служить нашим землякам, нашей молодежи", - сказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, давая старт отсчету времени.

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На церемонии запуска часов также присутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, руководитель исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов и пловец Юрий Прилуков.

"Тысяча дней - это немного, за это время нам нужно будет провести огромный объем работы. Это не только строительство новых объектов, но и новые структуры безопасности, новые структуры и с точки зрения транспорта, питания. Впервые в рамках Универсиады состоится проведение фестиваля культур", - сказал Высокинский.

Во вторник министр спорта РФ Олег Матыцин презентовал талисманы летней Универсиады. Талисманами стали девушка-блогер Хитти, олень-баскетболист Ягги и соболенок-музыкант Кедри.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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