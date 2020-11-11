Перед матчами Лиги наций тесты трех игроков сборной РФ показали сомнительный результат

Отмечается, что пять анализов, проведенных до тестирования лабораторией Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показали отрицательный результат. Ни один из футболистов не имеет симптомов заболевания, а один из игроков несколько месяцев назад переболел и сейчас у него имеется высокий титр соответствующих антител.

ТАСС, 11 ноября. Тесты на коронавирусную инфекцию нападающего сборной России по футболу Антона Заболотного, полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового дали сомнительный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

На эту тему

Тренерский штаб принял решение вызвать на место Заболотного нападающего ЦСКА Федора Чалова, на счету которого два неполных матча в составе национальной команды.

Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов отозвал из состава капитана команды нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу. Также повреждение получил попавший в резервный список форвард московского "Локомотива" Федор Смолов. Таким образом, в расположении команды находятся только два форварда - Чалов и Александр Соболев ("Спартак").

Также в ближайших матчах не сыграют голкипер Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес (у обоих повреждение мышцы задней поверхности бедра).

В ноябре сборная России проведет три матча. 12 ноября состоится товарищеская игра против команды Молдавии. 15 и 18 ноября команда на групповом этапе Лиги наций сыграет со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.