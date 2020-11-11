Трасса "Игора драйв" под Петербургом получила лицензию для проведения этапов "Формулы-1"

ТАСС, 11 ноября. Автодром "Игора драйв" под Санкт-Петербургом получила омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) первой категории. Об этом сообщает пресс-служба автодрома.

"Соответствие лицензии самого высокого уровня означает, что теперь комплекс "Игора драйв" может принимать все международные гоночные серии, включая "Формулу-1", - говорится в сообщении. - Подтверждение соответствия всем мировым стандартам - это еще один важный шаг в развитии автоспорта в Санкт-Петербурге, России и мире в целом".

"Игора драйв" стала третьей трассой в России, которая имеет право проводить этапы "Формулы-1". Лицензия первой категории также имеется у "Сочи-Автодрома", на котором в настоящее время проводится Гран-при России "Формулы-1", и у Moscow Raceway ("Москоу рейсвей") в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на "Игоре драйв" пройдет этап Германского кузовного чемпионата (DTM). Также автодром в качестве резервного включен в предварительный календарь сезона-2021 чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).