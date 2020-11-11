Логинов готовится к сезону с прицелом на чемпионат мира по биатлону

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов выстроил подготовку к сезону таким образом, чтобы пик формы пришелся на февральский чемпионат мира. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Логинов готовится к сезону по индивидуальному плану, отдельно от сборной России. Заключительный тренировочный сбор перед выездом в Финляндию на первые два этапа Кубка мира он проведет в Тюмени, национальная команда - в Ханты-Мансийске.

"В Ханты-Мансийск он однозначно не поедет, снежная подготовка продолжится в Тюмени. Условия для тренировок там хорошие, проблем не возникает - все идет без срывов. Решение остаться готовиться там считаю правильным", - сказал Касперович.

"Состояние у него нормальное. Но самое главное в предстоящем сезоне - чемпионат мира в Поклюке, вся подготовка строится с учетом этого турнира", - добавил он.

Логинов является действующим чемпионом мира в спринте, место в команде на Кубок мира он получит без отбора. Первый этап стартует 28 ноября в финском Контиолахти.