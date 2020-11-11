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Лига наций

Футболист ЦСКА Чалов вызван в состав сборной России

Ранее стало известно, что у игроков сборной Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового тесты на коронавирус дали сомнительный результат
Федор Чалов Rfs.ru
Описание
Федор Чалов
© Rfs.ru

ТАСС, 11 ноября. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов вызван в состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее стало известно, что у игроков сборной Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового тесты на коронавирус дали сомнительный результат.

"Вызов в национальную команду получил нападающий Федор Чалов, тренировавшийся в Новогорске с молодежной сборной России", - говорится в сообщении.

12 ноября сборная России проведет товарищескую игру против команды Молдавии. 15 и 18 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют на групповом этапе Лиги наций со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.

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