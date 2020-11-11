Глава Bellator: Федор Емельяненко не заинтересован в реванше с Вердумом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко не заинтересован в реванше против бразильца Фабрисио Вердума. Об этом ТАСС заявил президент Bellator Скотт Кокер.

"Я говорил один раз с Федором на эту тему. Бой с Вердумом был очень давно. Это не важно для Федора - подраться с кем-то, кому он проигрывал в прошлом", - сказал Кокер.

Первый бой Емельяненко - Вердум прошел в июне 2010 года и завершился победой бразильца болевым приемом.

Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. В активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.