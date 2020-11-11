Дата следующего боя Федора Емельяненко в Bellator еще не определена

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Дата и место следующего поединка российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко еще не определены. Об этом ТАСС заявил президент Bellator Скотт Кокер.

"Мы ежемесячно следим за развитием ситуации с коронавирусом, - сказал Кокер. - Мы не хотим проводить поединки Федора без зрителей, поэтому ждем развития ситуации. Как только в США и Европе что-то изменится в этом направлении, мы среагируем на это. Пока даты и места боя нет".

Емельяненко в декабре 2019 года нокаутировал американца Куинтона Джексона. В активе россиянина 39 побед, шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.