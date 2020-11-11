Олимпийскому чемпиону по хоккею Чехманеку грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество

ТАСС, 11 ноября. Победителю Олимпийских игр 1998 года по хоккею в составе сборной Чехии Роману Чехманеку грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Об этом сообщает чешский портал iSport.cz.

49-летний Чехманек обвиняется в мошенничестве на крупную сумму в период с 2011 по 2014 год.

"Он заключал контракты и соглашения с намерением получить имущественную выгоду, хотя его финансовое состояние не позволяло это сделать", - приводит источник слова представителя обвинения.

Отмечается, что областной суд Злина отложил рассмотрение этого дела в связи с неявкой свидетеля. Процесс продолжится в декабре.

Чехманек также дважды становился чемпионом мира (1999, 2000). В Национальной хоккейной лиги (НХЛ) голкипер провел 212 матчей за "Филадельфию" и "Лос-Анджелес".