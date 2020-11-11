Россиянин Токов может провести бой за титул чемпиона Bellator

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов может провести поединок за титул чемпиона Bellator против Гегарда Мусаси. Об этом ТАСС заявил президент организации Скотт Кокер.

"Как только прошел бой Мусаси - Лима, мне позвонили из команды Федора Емельяненко и сказали, что Токов готов к бою с Мусаси. Так что, такой бой может состояться", - сказал Кокер.

Мусаси в октябре победил бразильца Дугласа Лиму единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона Bellator в среднем весе. Всего на счету Мусаси 47 побед, семь поражений и две ничьи. На счету Токова 29 побед и два поражения.