Призовой фонд чемпионата России по боксу составит 10 млн рублей

ТАСС, 11 ноября. Призовой фонд чемпионата России по боксу, который пройдет в 2020 году в Оренбурге, составит 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионат станет отборочным для участия в квалификационном турнире на Олимпийские игры в Токио.

"Этот чемпионат России не только покажет сегодняшнюю расстановку сил в отечественном боксе, но и даст возможность сформировать абсолютно новую олимпийскую сборную, которая, уверен, станет одним из фаворитов боксерских соревнований в Токио, - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - В турнире в Оренбурге примут участие более 340 спортсменов из 85 регионов. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей, также победители соревнований получат автомобили".

Соревнования пройдут с 27 ноября по 5 декабря.