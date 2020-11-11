Матыцин: проведение Универсиады юридически защищено от любого решения CAS по иску WADA

Слушания в CAS по делу между WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Итоговое решение суда ожидается к концу года. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Проведение Универсиады 2023 года в Екатеринбурге полностью защищено с юридической точки зрения от любого решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил министр спорта РФ, президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

"Риски с непроведением Универсиады минимальны, - сказал Матыцин. - Это связано с тем, что контракт уже подписан, все полномочия определены, финансовые обязательства выполнены. С юридической точки зрения Универсиада полностью защищена. Мы, FISU и оргкомитет, активно взаимодействуем и с WADA, и с другими допинговыми агентствами, которые будут осуществлять тестирование на Универсиаде".

"Решение CAS, конечно, важно. Безусловно, оно окажет определенное влияние не только на развитие спорта в РФ, но и на мировой спорт. Надеюсь, что интересы РФ будут учтены, потому что Россия всегда являлась и будет являться партнером мирового спорта. Те соревнования, которые проходят в России, и то внимание к российским спортсменам идут только во благо мирового спорта. Надеюсь, эти факторы будут учтены", - добавил министр спорта РФ.

Летняя Универсиада 2023 года должна пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа.